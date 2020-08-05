Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился решением властей Черногории, согласно которому россияне могут въезжать в страну без ограничений. Соответствующий пост дипломат опубликовал на своей странице в Facebook.
«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий», — заявил Шматов.
Дипломат добавил, что считает дискриминационными условия для граждан Украины.
В то же время он отметил, что открытие границ Черногории для граждан России было вопросом времени и «экономической целесообразности».
Открытие границ
Черногория стала десятой страной, которая выразила готовность принимать российских туристов. Ранее об этом заявили Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Хорватия, Мальта, Куба, Мексика и Доминиканская Республика.
Власти Черногории отменили ограничения для въезда россиян на территорию страны, однако пока прямое авиасообщение с Россией отсутствует, и о его возобновлении официально объявлено не было. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов и выяснили, что количество поисков авиабилетов из Москвы в Тиват во вторник, 4 августа, выросло в девять раз по сравнению с понедельником. Интерес к этому направлению вышел на средний уровень прошлого года всего за несколько часов.
Приостановка авиасообщения
Россия из-за пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие авиаперевозки.
Власти связывали дату открытия границ с эпидемиологической ситуацией.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).