Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился решением властей Черногории, согласно которому россияне могут въезжать в страну без ограничений. Соответствующий пост дипломат опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий», — заявил Шматов.

Дипломат добавил, что считает дискриминационными условия для граждан Украины.

В то же время он отметил, что открытие границ Черногории для граждан России было вопросом времени и «экономической целесообразности».

Открытие границ

Черногория стала десятой страной, которая выразила готовность принимать российских туристов. Ранее об этом заявили Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Хорватия, Мальта, Куба, Мексика и Доминиканская Республика.

Власти Черногории отменили ограничения для въезда россиян на территорию страны, однако пока прямое авиасообщение с Россией отсутствует, и о его возобновлении официально объявлено не было. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов и выяснили, что количество поисков авиабилетов из Москвы в Тиват во вторник, 4 августа, выросло в девять раз по сравнению с понедельником. Интерес к этому направлению вышел на средний уровень прошлого года всего за несколько часов.

Приостановка авиасообщения

Россия из-за пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие авиаперевозки.

Власти связывали дату открытия границ с эпидемиологической ситуацией.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).