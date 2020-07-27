Украинский интернет-портал StopFake, нанятый социальной сетью Facebook для проверки постов на достоверность в этом году, столкнулся с обвинениями в связях с ультраправыми и предвзятом отношении, сообщает издание New York Times.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о связях проекта StopFake с ультраправыми. Издание Zaborona в этом месяце опубликовало материал, содержащий фотографии, на которых один из основных участников StopFake встречается с украинскими националистами, в том числе с неонацистской музыкальной группой, известной своей песней, в которой отрицает Холокост. После публикации одна из авторов издания Екатерина Сергацкова получила угрозы в свой адрес и была вынуждена покинуть Украину.

Как отмечает New York Times, с апреля StopFake проверил более 200 постов и статей в Facebook на русском и украинском языках. Большинство из них посвящены публикациям о коронавирусе, однако некоторые связаны с темой «украинской национальной идентичности».

В одном из помеченных как «недостоверный» постов утверждается, что большинство украинцев считают День победы праздником. В другом — портал пометил статью «Украина — это русские люди».

Представители StopFake отрицают наличие каких-либо связей с ультраправыми и утверждают, что при проверке публикаций руководствуются принципами беспристрастности.