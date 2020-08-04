Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов, имея по 13-14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах», — написал дипломат в своем Facebook.

При этом он признал, что открытие границ Черногории для россиян было «вопросом времени и экономической целесообразности»

«Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты», — заключил Шматов.

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран. Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией нет. Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.