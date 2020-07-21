Украинский журналист и главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов заявил, что с ним связался захватчик автобуса в Луцке, который требует, чтобы представители СМИ приехали на место событий, однако позднее бросил трубку, заподозрив, что Бутусов является сотрудником полиции.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье «захват заложников», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

«Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке «Максим Плохой». Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе», — написал Бутусов в Facebook.

В ответ захватчик заявил о своем подозрении насчет того, что журналист является полицейским, после чего бросил трубку.

«Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать в обмен на часть заложников», — добавил Бутусов.