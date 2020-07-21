Главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал, что ему позвонил захватчик автобуса с заложниками в Луцке, который представился как Максим Плохой. По словам журналиста, террорист требует от СМИ, чтобы они распространили его требования из его обращения в соцсетях.

«Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали», — написал Бутусов в Facebook.

Максим сообщил ему, что у него есть оружие взрывчатка. По словам Бутусова, захватчик звонил с телефона заложника. Он добавил, что пассажиры автобуса «воспринимают его угрозу вполне серьезно».

Бутусов добавил, что предложил Максиму произвести обмен: взять его в заложник и отпустить женщин и детей. Однако в ответ Максим заподозрил, что он работает в полиции, и бросил трубку.

Ранее появилось фото захватчика, представившегося Максимом Плохим, а также некоторые детали его биографии. Мужчина опубликовал в Сети свой манифест, в котором назвал свой поступок «антисистемным». Он также заявил, что украинское государство является «главным террористом», и обвинил в этом политиков и олигархов во власти. Одно из его требований адресовано к ним — они должны выложить в Сети запись «я — террорист в законе». Другое требование — президент Украины Владимир Зеленский должен заявить о необходимости смотреть фильм "Земляне" 2005 года.