Украинский защитник футбольного клуба «Гент» Игорь Пластун получил травму пениса в матче первого тура чемпионата Бельгии с «Сент-Трюйденом» (1:2), сообщает «Чемпионат» со ссылкой на портал HLH.

На 63-й минуте вратарь «Гента» Томас Камински врезался коленом в пах Пластуна нанес ему травму, которая потребовала срочной замены и наложения пострадавшему швов за пределами поля.

Украинец забил единственный мяч «Гента» этом матче, отличившись в конце первого тайма.

Игорь Пластун перешел в «Гент» летом 2018 года из «Лудогорца» за 3 млн евро. В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпионата Бельгии, в которых стал автором двух забитых мячей.