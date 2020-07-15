Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива заявил, что парламент Украины перешел в режим «купи-продай» и все голосования проходят по предварительной договоренности.

«Рада перешла в режим «купи-продай», в систему компромиссов для заведомого обогащения. Сегодня депутаты считают, что с ними должны договариваться заранее по их голосованиям. Они воспринимают это как возможность получить те или иные преференции… А, что касается законопроектов, которые направлены на наведение порядка в нашей стране, – за них тоже хотят получить преференции», — цитирует заявление Кивы пресс-служба на сайте партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».

По его словам, именно благодаря договоренностям были приняты законы об игорном бизнесе и об альтернативной электроэнергии. «Это все лоббистские законы», — отметил он. По его мнению, такое положение вещей помешало парламенту принять законопроект, позволяющий уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

«(Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид — ред.) Арахамия поставил под сомнение вопрос количества голосов, которые должны присутствовать для позитивного принятия решения, что привело к тому, что законопроект отправили на доработку. У кого-то взыграла гордыня, кто-то подумал, что с ним заранее не договорились. Рада – это не законность решений, не здравый смысл, а присутствие договорников», — добавил депутат.

Согласно действующему законодательству директор антикоррупционного бюро назначается на должность и освобождается от нее президентом Украины. При этом Верховная рада может принять решение об увольнении директора антикоррупционного бюро. Вопрос увольнения должен быть инициирован не менее чем 150 депутатами. Директор бюро назначается сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд.

В сентябре 2019 года суд в Ровенской области оштрафовал Сытника на 135 долларов из-за его «элитного» отдыха. Сытник назвал такое решение незаконным и подал апелляцию. Затем его имя внесли в госреестр коррупционеров, он заявил о намерении оспорить это в Европейском суде по правам человека.