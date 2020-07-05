Угроза прорыва дамбы и затопления семи населенных пунктов существует во Львовской области, объявлено штормовое предупреждение, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Штормовое предупреждение о подъеме уровня воды… Существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе (с.Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы)», — говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

Ранее спасатели предупредили, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.