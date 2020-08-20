Бандиты, задержанные в России за попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса, уже привлекались спецслужбами Украины к подобным преступлениям, сообщает в четверг ФСБ России.

«Группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России», — сказано в релизе.

Детали этих преступлений не уточняются – были ли они доведены до конца и кто стал жертвами.

По данным ФСБ, по заданию Службы безопасности Украины бандиты «вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР».

В СИЗО по этому уголовному делу заключены семь россиян: Т.Б. Макаров, М.С. Мищенко, О.Д. Капкаева, А.М. Кормич, М.Ю. Пызин, Е.А. Мороз и В.В. Долгов.

Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется. В Следственном комитете уточнили, что потерпевшего ударили в машине электрошокером, но он смог вырваться.