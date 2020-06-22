Украинские спасатели и сотрудники полиции продолжают работу на месте взрыва в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.

«По состоянию на 6.00 на месте чрезвычайной ситуации найдены трое погибших. Эвакуированы 23 человека. Деблокировано три человека. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Работают психологи, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего для проведения работ привлечено более 460 человек.