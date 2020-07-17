Украинские правоохранители задержали одного из лидеров «Народного совета Луганской области» по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщается на сайте офиса генпрокурора.

Имя подозреваемого не сообщается, однако, как передавало агентство «РБК-Украина», речь идет о бывшем сотруднике украинского министерства инфраструктуры, руководившем с 2010 года управлением транспорта Луганского горсовета, Андрее Андрееве. По данным агентства, Служба безопасности опубликовала фото задержанного, однако его лицо закрыто. «РБК-Украина» отыскало оригинал фотографии, на котором изображен человек, похожий на Андреева.

«Главе так называемого «Народного совета Луганской области» сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — сообщается на сайте.

Как утверждают в офисе генпрокурора, подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По данным следствия, 5 мая 2014 года глава Народного совета инициировал и провел съезд председателей районных и городских советов Луганской области. На заседании он от имени Народного совета Луганской области наделил Валерия Болотова полномочиями народного губернатора Луганской области с подчинением областных подразделений органов власти и силовых органов.

«Глава самопровозглашенного «Народного совета» обратился к «народному губернатору» с просьбой провести референдум по определению устава Луганской области. В результате этих действий и в дальнейшем проведения так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНР» в 2014 году с целью отделения территории Луганской области от Украины, по результатам которого создана… самопровозглашенная «ЛНР», — говорится в сообщении.

Пресс-центр Службы безопасности Украины уточнил, что его задержали в Северодонецке.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.