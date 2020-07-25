Украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в Донбассе, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции Объединенных сил.

Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

«Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции», — сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Так, дополнительные меры по усилению режима прекращения огня на выполнение достигнутых договоренностей внедряются на местах. Начиная с 00.01 мск 27 июля, на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых «имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН».

Как отметили украинские силовики, они готовы к возможным провокациям «противника с целью сорвать перемирие».

Сообщается, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп украинских и иностранных СМИ. «Также штаб операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя», — резюмировали в штабе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.