Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, повреждение получил жилой дом, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

«Боевики открыли огонь по жилым кварталам поселка шахты «Трудовская» (окраины Донецка — ред.) из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что адекватными действиями подразделений ДНР огневая активность силовиков была подавлена.

«Командиру 79-й бригады (вооруженных сил Украины — ред.) настоятельно рекомендуем отказаться от обстрелов и провокаций, соблюдать режим прекращения огня и сохранить жизни своих подчинённых», — сказал представитель ведомства.