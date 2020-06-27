Большинство школ Украины осенью могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщает пресс-служба офиса президента со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел совещание по предотвращению распространения COVID-19.

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности», — говорится в сообщении пресс-службы офиса президента.

Ранее бывшая исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий заявила, что начало учебного года в школах на Украине может сместиться в зависимости от ситуации с коронавирусом, окончательного понимания еще нет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.