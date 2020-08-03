Украинские правоохранители в Ивано-Франковской области задержали мужчину, который угрожал им гранатой и оказал сопротивление, когда те пытались обыскать теплицы, где выращивались наркотики, сообщила пресс-служба Нацполиции страны.

«Полицейские Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области в рамках санкционированного обыска в одном из домов в селе Стопчатов обнаружили пять теплиц, где мужчина выращивал наркотики. Во время обыска злоумышленник оказал сопротивление и даже применил огнестрельное оружие и угрожал взорвать гранату. Он задержан, по данным фактам начаты уголовные производства», — говорится в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что, как только правоохранители вошли во двор, мужчина начал сопротивляться, стреляя из ружья, и угрожал взорвать гранату. Никто не пострадал.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских 48-летнего злоумышленника задержали. …правоохранители обнаружили пять теплиц, где человек выращивал наркотические средства… Общее количество изъятых растений составило несколько сотен, стоимость которых на «черном рынке» составляет более полумиллиона гривен. При этом теплицы были оборудованы системами подогрева, освещения, вентиляции, датчиками температуры и влажности, а также централизованной сетью видеонаблюдения», — добавили в полиции.

По данным правоохранителей, по периметру территории, где находились теплицы, обнаружили устройство, похожее на растяжку.