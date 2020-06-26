Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков «засранцами», сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.

Ранее Зеленский зарегистрировался в группе водителей-дальнобойщиков в Viber, где те делились способами незамеченно проехать с грузом выше нормы, и назвал таких водителей «засранцами».

«Конечно, неприятно слышать оскорбительные слова в адрес людей, которые в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами. В условиях пандемии водители проявили героизм, не побоюсь этого слова! Во внешнеэкономической деятельности, автомобили – наверное, единственный вид транспорта, который на то время объединял наше государство с зарубежными странами, доставляя экспортно-импортные грузы. Но почти 1,5 миллиона водителей коммерческого грузового транспорта получили «благодарность» от президента», — заявил Костюченко в комментарии агентству «Украинские новости».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, его ведомства намерено не только создать новые качественные дороги, и защитить их от разрушения перегруженными фурами. В дальнейшем на Украине хотят ввести современные системы контроля — взвешивание грузовиков при движении. В текущем году планируется, что таких систем будет 20, а через несколько лет — 150.