Половина депутатов пропрезидентской парламентской фракции «Слуга народа», согласно данным их деклараций, являются миллионерами, сообщили в комитете избирателей Украины в понедельник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.

«Половина фракции «Слуга народа» — миллионеры: 153 народных депутата фракции «Слуга народа» являются миллионерами, согласно данным их деклараций. Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства», — говорится в сообщении комитета на странице в Facebook.

В тройку лидеров вошли такие депутаты фракции, как Олег Воронько — задекларировал 123 миллиона гривен (4,6 миллиона долларов), Александр Сова — 79 миллионов гривен (почти 3 миллиона долларов) и Андрей Герус — 38 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов).

Вместе 247 депутатов «Слуги народа» задекларировали 1,1 миллиарда гривен (41,2 миллиона долларов). При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 200 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.