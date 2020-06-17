В среду в ходе полуфинального матча розыгрыша Кубка Украины между «Минаем» и киевским «Динамо» болельщики вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, применившего удушающий прием при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, от которого тот впоследствии скончался.

Игра проходила в селе Минай Ужгородского района Закарпатской области и завершилась со счетом 2:0 в пользу киевлян, у которых дублем отличился Миккель Дуэлунд (9′, 39′).

Матч должен проводиться без болельщиков, но они собрались рядом с забором, который окружает поле. На баннере, который показали во время трансляции, было написано #FreeDerekChauvin (свободу Дереку Шовину), передает портал Sport24.ru.

«FreeDerekChauvin» — баннер с такой надписью вывесили фанаты на матче «Минай» — «Динамо» Для тех, кто не понял: Дерек Шовин — тот полиейский, который задушил Джорджа Флойда.https://t.co/xPnnIKkn2x pic.twitter.com/Pj4doQdttt — rap.ua (@_rap_ua_) June 17, 2020

Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как Шовин несколько минут душил его коленом при задержании. Бывшему полицейскому предъявлены обвинения в убийстве, ему грозит длительный срок заключения. Гибель афроамериканца спровоцировала масштабные протесты во многих городах США, а также по всему миру.

Добавим, что футболисты киевского «Динамо» вышли в финал Кубка Украины, где встретятся с победителем матча между полтавской «Ворсклой» и «Мариуполем».