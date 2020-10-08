Сборная Франции по футболу разгромила со счетом 7:1 команду Украины в товарищеском матче, который состоялся на «Стад-де-Франс» (Сен-Дени).

В составе хозяев поля мячи забили Эдуардо Камавинга (9′), Оливье Жиру (24′, 34′), Корантен Толиссо (65′), Килиан Мбаппе (65′) и Антуан Гризманн (89′), еще один мяч в свои ворота отправил украинский защитник Виталий Миколенко (40′). В составе гостей отличился Виктор Цыганков (53′).

Сборная Украины не смогла рассчитывать в этой встрече на нескольких футболистов донецкого «Шахтера» из-за вспышки коронавируса в клубе.

«Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими — в частности начало второго тайма. Франция — чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней», — приводит слова главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины потерпела в среду самое крупное поражение в своей истории. Ранее самые крупные поражения в истории украинцев случились в матчах с командами Хорватии, Чехии и Испании дважды (0:4).