Телеведущая ТСН на украинском канале «1+1» Маричка Падалко в Instagram объяснила, почему в прямом эфире у нее выпал передний зуб.

Падалко отметила, что часть зуба она лишилась более десяти лет назад, когда дочь случайно ударила ее металлическим будильников. Ведущая также пояснила, что наконец-то решилась на более радикальный ремонт зуба, однако она не прислушалась к рекомендациям стоматолога не надкусывать пищу передними зубами до конца лечения.

«Собственно, поэтому произошло то, что произошло», — написала она.

Ведущая, как она призналась, предполагала, что инцидент останется незамеченным, однако телеканал недооценил внимательность зрителей.

View this post on Instagram Только что , в прямом эфире выпал передний зуб у Ведущей🦷😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳Но, молодец, что не растерялась 🙌🏻 Я б разревелась🙈 A post shared by 𝓔𝓴𝓾𝓵𝔂𝓪🐾 (@ekulka) on Jul 14, 2020 at 11:19pm PDT

«Во всей этой истории меня лично впечатлила полученная поддержка и в комментариях, и в личных сообщениях», — написала Падалко.

Она отметила, что этот был самый курьезный опыт за двадцатилетнюю работу в качестве телеведущей.

Ранее в Сети появилась запись, как во время выпуска новостей у украинской телеведущей Марии Падалко выпал передний зуб, однако она не растерялась и продолжила вести программу.