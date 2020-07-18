Телеведущая ТСН на украинском канале «1+1» Маричка Падалко в Instagram объяснила, почему в прямом эфире у нее выпал передний зуб.
Падалко отметила, что часть зуба она лишилась более десяти лет назад, когда дочь случайно ударила ее металлическим будильников. Ведущая также пояснила, что наконец-то решилась на более радикальный ремонт зуба, однако она не прислушалась к рекомендациям стоматолога не надкусывать пищу передними зубами до конца лечения.
«Собственно, поэтому произошло то, что произошло», — написала она.
Ведущая, как она призналась, предполагала, что инцидент останется незамеченным, однако телеканал недооценил внимательность зрителей.
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Только что , в прямом эфире выпал передний зуб у Ведущей🦷😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳Но, молодец, что не растерялась 🙌🏻 Я б разревелась🙈
«Во всей этой истории меня лично впечатлила полученная поддержка и в комментариях, и в личных сообщениях», — написала Падалко.
Она отметила, что этот был самый курьезный опыт за двадцатилетнюю работу в качестве телеведущей.
Ранее в Сети появилась запись, как во время выпуска новостей у украинской телеведущей Марии Падалко выпал передний зуб, однако она не растерялась и продолжила вести программу.