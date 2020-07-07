Группа украинских граждан, которых не пустили в Грецию из-за коронавирусной инфекции, вернутся на родину двумя рейсами во вторник вечером, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что группу из 17 украинцев не пустили в Грецию, остановив в аэропорту Афин из-за карантинных ограничений и запрета на въезд с Украины.

«Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, забронированы билеты на два авиарейсы компании Ryanair, которые состоятся сегодня (во вторник – ред.). Первый запланирован на 17.10, второй – на 21.55 (совпадает с мск)», — сообщил Кулеба на брифинге. По его словам, есть договоренность, что эти граждане не получат штамп «депортация» в свои паспорта.

Глава МИД Украины обратился к авиакомпаниям с просьбой не продавать билеты украинцам в страны ЕС, которые пока не разрешают въезд украинским туристам из-за пандемии коронавируса. Он также попросил граждан проверять информацию о возможности въезда в ту или иную страну перед покупкой авиабилетов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.