Украина попала в список стран с высокими темпами распространения коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19. В этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция», — говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Минздрав в очередной раз призвал украинцев не забывать о том, что карантин до сих пор действует.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 42 065 случаев COVID-19, скончались 1110 человек, 18 701 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.