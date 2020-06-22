Киев намерен отвоевать у Москвы право на добычу энергоресурсов в черноморской акватории. По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера, местный шельф содержит значительные ресурсы углеводородов, которые позволят привлечь серьезных инвесторов и наладить полноценное производство. Правда, сначала Украине придется отсудить у России право на добычу углеводородов в спорных территориях в европейском арбитраже.

Фото: Mongabay

Несмотря на небольшие запасы углеводородов на шельфе Черного моря, они являются предметом ожесточенных споров между Россией и Украиной. Эксплуатацию местных ресурсов осуществляет компания «Черноморнефтегаз», до середины марта 2014 года принадлежавшая украинскому «Нафтогазу». После референдума в Крыму предприятие было национализировано и перешло под управление российских структур.

Главным активом «Черноморнефтегаза» является Одесское месторождение, запасы которого относительно невелики — чуть более 20 млрд кубометров газа. Еще с советских времен они позволяли в достаточной мере обеспечивать потребности полуострова в «голубом топливе». Впрочем, уровень газификации Крыма продолжает оставаться на довольно скромном уровне — 75%, а планку в 80% предполагается достичь не ранее 2024 года.

Киев сразу же потребовал от Москвы компенсацию за утраченные активы и, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, направил в Третейский суд в Гааге иск о нарушении Россией прав Украины на углеводородные и биологические ресурсы Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе. Чуть позже «Нафтогаз» инициировал второе судебное разбирательство с требованием возместить ущерб за имущество, оказавшееся в распоряжении России после присоединения Крыма, — эти деньги Киев пытается взыскать за буровые вышки, газопроводы, нефтяные и газовые скважины. Его сумма сначала составляла около $8 млрд. Как говорил исполнительный директор украинского сырьевого концерна Юрий Витренко, общие судебные претензии к нашей стране превысили $17 млрд. Окончательное решение по крымским активам Третейский суд в Гааге вынесет до конца года, уверена советник главы правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль.

Российская сторона считает, что европейский арбитраж не обладает необходимыми юридическими правами для полноценного рассмотрения судебного разбирательства, поскольку претензии Киева касаются суверенитета над Крымом и не могут быть исполнены на основании процессуальных норм Конвенции ООН.

Между тем, как полагают эксперты, борьба за черноморский шельф между Россией и Украиной напоминает дележ шкуры неубитого медведя. Международные компании, проводившие исследования акватории еще в середине 1990-х годов, оценили теоретические залежи газа на черноморском шельфе в 1–3,5 трлн кубометров, а нефти — примерно в 500 млн тонн. При нынешней добыче и потреблении топлива в стране этих ресурсов Незалежной должно хватить минимум на полвека.

Вместе с тем разведка и освоение углеводородной базы Черного моря, тем более финансирование добычи, практически не проводились. Инвестиции местным производственным объединениям доставались по остаточному принципу. Последние предложения со стороны зарубежных партнеров были сделаны в декабре 2013 года, когда британско-голландская Shell и американская Chevron пообещали устроить в Незалежной аналог «сланцевой революции» и вложить в нее до $10 млрд. Спустя ровно год они объявили об уходе с Украины и закрыли там свои представительства. Аналогичные сланцевые проекты активно инвестировали польские финансовые структуры, но пробурив около 70 опытных скважин — они свернули работу на украинских участках черноморского шельфа.

Последние измерения залежей акватории проводились уже в то время, когда Крым и его основные добывающие предприятия перешли в ведение России. В результате геофизических исследований, в частности на участке Туапсинского прогиба, было обнаружено около сотни перспективных залежей нефти и газа. Впрочем, даже по предварительным оценкам, инвестиции в их освоение должны составить не менее $55 млрд, вложить которые не под силу не только украинскому правительству, но и привлеченным к работе международным компаниям.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, попытки добычи углеводородов Украиной в российских территориальных водах будут пресечены как нарушение государственной границы. Причем скандал вполне может получить политическую подоплеку, равнозначную задержанию украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

В свою очередь, интерес зарубежных инвесторов к разработке черноморских залежей пока носит сугубо абстрактный характер, полагает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Политическая атмосфера, царящая в настоящее время на Украине, не способствует долгосрочным вложениям даже в такие перспективные проекты, как газонефтедобыча.