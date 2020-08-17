Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила в понедельник заместитель министра иностранных дел республики Эмине Джапарова.

«Сегодня на внеочередном заседании КМУ (кабмина – ред.) было принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года. Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и соответственно нынешнее состояние отношений, это соглашение, как и многие другие, потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства», — написала Джапарова в своем Facebook.

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств. Данные представительства должны были содействовать развитию торгово-экономических связей между Россией и Украиной.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.