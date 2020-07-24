Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию «деоккупации» Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил СМИ о разработке экспертами ведомства стратегии «деоккупации» Крыма, в частности, стратегией является «игра вдолгую», которая подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».

«Мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма», он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», — сказала Джапарова в эфире украинского телеканала «Дом» в пятницу.

Она сообщила, что МИД Украины планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма. «Когда мы говорим о Донбассе, у нас, так или иначе, есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и «норманди», это и минский формат, Трехсторонняя контактная группа, то есть, у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества — она достаточно фрагментарна и спорадична», — добавила она.