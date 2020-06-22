Архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти представили вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии», сообщается на сайте СБУ.

В книгу вошли рассекреченные документы, охватывающие период с начала 70-х годов прошлого столетия до ноября 1986 года, когда был введен в эксплуатацию саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС, также известный как объект «Укрытие».

Всего во второй том вошли 229 документов, большинство из которых публикуется впервые. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, некоторые из них свидетельствуют, что аварии на Чернобыльской АЭС случались и до апреля 1986 года.

Катастрофа на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации, допущенные персоналом четвертого блока.