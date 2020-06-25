Министерство иностранных дел Украины обратилось к европейским партнерам и международным организациям, включая НАТО, с просьбой оказать помощь в преодолении последствий наводнения на западе страны.

Киев просит задействовать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

Как уточняется, в западных областях Украины подтоплены 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.