Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — заявил Боднар в интервью агентству «Укринформ», которое опубликовано в понедельник.

Власти в вопросе разрыва соглашений не делают «радикально-эмоциональных» шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые проживают в России, добавил замминистра. Он также сказал, что при разрыве соглашений необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.