МИД Украины потребовал от Германии официальной реакции на поездку их представителя Гуннара Линдермана в качестве наблюдателя в Крым на голосование по изменениям в Конституцию РФ, об этом шла речь во время встречи украинского замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой и посла ФРГ Анки Фельдгузен, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее министерство иностранных дел Украины призвало ввести санкции против организаторов голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории полуострова, добавив, что результаты «не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом».

«Эмине Джапарова осудила поездки европейских политиков, в том числе представителя ФРГ Гуннара Линдеманна, в оккупированный Крым для «мониторинга» так называемого референдума по внесению поправок в Конституцию РФ и обратилась с просьбой официально отреагировать на этот визит», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Немецкий посол со своей стороны заявила, что позиция Германии относительно поддержки территориальной целостности Украины остается неизменной.

«Германия не признает и не сотрудничает с оккупационными властями на полуострове и поддерживает международные санкции, введенные в результате оккупации Россией Крыма», — добавили в МИД.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».