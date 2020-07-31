Киев подаст в международные суды на Тегеран в случае безуспешных переговоров о компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing «Международных авиалиний Украины», заявил на брифинге в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Безусловно, если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности и Иран выплатит все необходимые компенсации. Но это план «Б», а план «А» — это переговоры с Ираном о решении всех вопросов и выплате компенсаций», — сказал Кулеба.

Он отметил, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

«По результатам вчерашних с Ираном переговоров и по результатам утренней встречи я настроен осторожно оптимистично», — сказал министр, отметив, что увидел настрой Ирана на предметный разговор. Кулеба добавил, что Киев готов к любому развитию событий.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия из ЗРК «Toр-M1». Согласно отчету, две ракеты «Тор-М1» класса «земля-воздух» были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с «препятствием» в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.