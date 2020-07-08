class=»article__block» data-type=»text»>Инициатива о расторжении документа исходила от Службы безопасности страны.

Как следует из пояснительной записки, данное решение «позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины».

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом был подписан в июле 2012 года в Ялте. Он автоматически продевается ежегодно, если «ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие».

Ранее радио Sputnik сообщило, как лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал попытки не пустить делегацию из Киева на Парад Победы.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.