Украинская генпрокуратура сообщила компетентным органам Белоруссии, что намерена требовать экстрадиции задержанных в этой стране «участников вооруженного конфликта на востоке Украины».

Как говорится на странице ведомства в Facebook, Генпрокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии с просьбой о временном аресте лиц, которые были задержаны там 29 июля.

Отмечается, что 28 человек, из которых девять граждан Украины, объявили о подозрении на участие в террористической организации. Теперь украинская сторона намерена потребовать выдачи всех задержанных Украине. Там их привлекут к ответственности за «преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе».

Ранее руководитель СК Белоруссии разрешил российскому консулу посетить соотечественников, задержанных в республике.