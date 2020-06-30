Украина получила гуманитарную помощь от Италии для пострадавших от паводков западных областей страны, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На прошлой неделе МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.

«Италия передала гуманитарную помощь для пострадавших от паводка территорий Украины… Плавающие и передвижные мотопомпы, лодка, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое спасательное снаряжение — все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во вторник ожидается еще один рейс из Италии, который доставит на Украину вторую часть гуманитарного груза.