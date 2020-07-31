Киев потребует выдачи 28 задержанных белорусскими властями человек, чтобы привлечь их к уголовной ответственности якобы «за действия в ходе вооруженного конфликта в Донбассе», сообщили в пресс-службе офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что девять из них имеют украинское гражданство.

«Офис генерального прокурора на основании конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства», — говорится в сообщении.

Консультации Киева и Минска

Кроме того, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы передадут белорусским коллегам информацию, якобы подтверждающую правонарушения задержанных под Минском граждан, совершенные на территории украинского государства.

Аваков утверждает, что действия задержанных свидетельствуют о том, что они являлись участниками спецоперации.

По его словам, национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Белоруссии «наемников».

«Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Белоруссии.

«Нестабильность и спровоцированная напряженность в Белоруссии нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе», — подчеркнул Аваков.

Ранее Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что на Украине нет возможности иметь второго гражданства, так что все, у кого есть украинский паспорт, считаются украинскими гражданами.

Задержание россиян

В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Позднее в Минске сообщили, что подозревают задержанных в подготовке массовых беспорядков в республике.

Российский посол Дмитрий Мезенцев отмечал, что задержанные пересекли границу Белоруссии официально: россияне предъявили сотрудникам пограничной службы документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных действиях соотечественников. Как отметил представитель Кремля, фигуранты дела — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности на прошедшем в пятницу совещании выразили надежду, что в ближайшее время в эту историю внесут ясность, а безосновательно задержанных российских граждан освободят.

В МИД, в свою очередь, подчеркивали, что обвинения в попытке «вмешательства» в дела Белоруссии извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.