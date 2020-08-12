Министерство иностранных дел Украины передало российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи со спецучениями Южного военного округа, сообщает в среду пресс-служба МИД Украины.

Спецучения Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба ВС России стартовали 10 августа. В ходе них запланирована проверка готовности войск к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Учения продлятся до 21 августа.

«Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации, которые начались 10 августа 2020 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.