Украина намерена запретить импорт картофеля из России, заявил замглавы украинского минэкономики Тарас Высоцкий.

По данным госстата, в январе-августе Украина импортировала картофеля на 51,27 миллиона долларов, что в шесть раз больше аналогичного периода 2019 года. Больше всего картофеля Украина импортировала из Белоруссии, Нидерландов и РФ. Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что власти страны намерены поддерживать развитие картофелеводства и овощеводства, а также виноградарство и виноделие.

«Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства — обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки — некоторые из инструментов, которые будут применены», — написал Высоцкий на своей странице в Facebook.

Ранее Минэкономики сообщило, что урожай картофеля в 2020 году может составить 20 миллионов тонн. В 2019 году он составил 20,3 миллиона тонн.