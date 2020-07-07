Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ходе прошедшей во вторник видеоконференции гуманитарной группы по Донбассу договорились об обмене информацией о разыскиваемых лицах, сообщила представитель ЛНР в данной подгруппе Ольга Кобцева.

«Координатором гуманитарной группы от ОБСЕ господином Тони Фришем была обозначена четкая дата, до какого времени мы (участники переговоров — ред.) должны предоставить информацию по разыскиваемым лицам», — сказала Кобцева журналистам.

Представитель ЛНР уточнила, что была достигнута договоренность о том, что республики Донбасса предоставят список разыскиваемых людей, чьи судьбы остались не установлены, а украинская сторона пообещала «всю имеющуюся у них информацию как-то согласовать с этими списками».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.