Украина готова стать основным партнером НАТО в Черном море в рамках программы расширенных возможностей Альянса, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера «расширенных возможностей» в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений

«Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз. Об этом заявила Ольга Стефанишина во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс», — говорится в сообщении на странице офиса в социальной сети Facebook.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.