Президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с Египтом в космической отрасли, об этом шла речь в ходе его телефонного разговора с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщила пресс-служба офиса президента в пятницу.

Отдельно обсуждалась тематика усиления сотрудничества в космической отрасли.

«Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов. Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях», — заявил Зеленский в ходе разговора.

Отдельно главы двух государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами и меры, необходимые для минимизации последствий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Также Зеленский пригласил ас-Сиси посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Ас-Сиси отметил, что с удовольствием посетит Украину, и пригласил Владимира Зеленского посетить Египет после нормализации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.