Правительство Украины приняло решение о депортации восьми иностранцев, устроивших ранее стрельбу в центре Киева, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Три человека пострадали 4 июля в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства и задержала десять человек.

«Правительство приняло решение о депортации восьми иностранцев, которые на прошлой неделе устроили стрельбу в центре Киева», — сообщается на сайте президента.