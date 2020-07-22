Деноминация в России де-факто уже произошла, считает экономист Павел Медведев.

Медведев напомнил, что сегодня копейки полностью вышли из обихода и младшей монетой стал рубль.

«На мой взгляд, деноминация 100:1 у нас уже де-факто произошла, потому что перестали ходить копейки, а, как известно, в рубле 100 копеек. Сегодня младшей монетой стал рубль. Да и он уже ничего не стоит — на него ничего нельзя купить», — сказал Медведев в комментарии «Собеседнику».

Кроме того, экономист заявил, что идея о деноминации, озвученная главой информационно-аналитического центра «Альпари» Александром Разуваевым, не так уж беспочвенна. В 2011 году такие разговоры велись в Национальном банковском совете — коллегиальном органе управления Банком России.

При этом Павел Медведев выступил против деноминации. По его мнению, это вызовет раздражение среди населения и станет причиной скачка потребительских цен. Он напомнил, что в 1961 году после деноминации наблюдался резкий рост цен по психологическим причинам.

«Если до реформы замена крана стоила 5 рублей, то дать слесарю 50 копеек новыми было уже невозможно: и неудобно, и не сделает ничего, — так что давали рубль… И так, по цепочке, дороже становилось всё. Психологически деноминация в неустойчивой экономике — это всегда опасно», — заключил эксперт.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в сто раз. По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране. Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России «все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот», причин что-либо менять нет.