Мария Селиванова. Восстановления авиасообщения с Турцией ожидают со дня на день. О том, что рейсы возобновляются, уже даже объявляли, но информация пока не подтвердилась. О том, как живет страна в ожидании туристов, какими стали пляжи и шведский стол, не подорожали ли путевки — в материале Mpravda.com.

Охота за билетом

«Пользователи молниеносно отреагировали на известие о возобновлении полетов, появившееся на прошлой неделе, — рассказывает PR-директор метапоисковика авиабилетов Янис Дзенис. — Авиабилеты в Турцию стали искать в четыре раза чаще, чем накануне». Туристов интересуют рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум.

Но билеты пока не продаются, уточняет глава пресс-службы сервиса онлайн-бронирования Григорий Луговой.

Действительно, Минтранс России еще не уведомлял авиакомпании о восстановлении авиасообщения.

«Сейчас мы в начале переговорного процесса, определяется регламент, учитывающий принцип взаимности и эпидемиологическую обстановку в стране», — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Лишь после этого авиакомпании получат слоты, согласуют все вопросы с авиационными властями обеих стран и откроют продажу билетов. Обычно это занимает от одной до трех недель, но в данном случае сроки могут и сократить.

Еще важный момент — корректировки в документы Росавиации, временно ограничивающие воздушное сообщение до 1 августа. В данный момент границы открыты только для тех, кто направляется на учебу, работу, лечение или для воссоединения семьи.

Как пандемия изменила курорты

"С 1 июня мы вернулись к нормальной жизни. Если бы не маска, постоянно лежащая в сумке, можно было бы подумать, что никакого карантина и не было", — говорит гид в Анталье Юстасия Булгакова.

Турция уже принимает туристов из трех десятков стран, в том числе Великобритании, Германии, Украины, Белоруссии, Казахстана. Прилетают и россияне — через Минск.

«Начались групповые экскурсии, в том числе морские», — добавляет фотограф Анна Харитонова, проживающая в Аланье. Кафе, рестораны работают, дискотеки и кальянные — еще нет.

Открываются отели — и небольшие городские, и крупные в пригороде. В каждом — бассейны, есть анимация. Главное новшество касается правил шведского стола.

В супермаркетах и торговых центрах нужны маски. «Не во всех магазинах доступны примерочные и практически везде на входе измеряют температуру», — отмечает Юстасия Булгакова. В каждой торговой точке — санитайзеры для рук.

Для дезинфекции местные активно пользуются «Колонией» — популярным одеколоном. Протирают им все и всюду, уточняет Анна Харитонова.

На пляжах ничего нового. «Пугающие намерения ограничить численность загорающих, ввести спецразметку и обязать носить маски так и не реализовали, — уверяет Юстасия Булгакова. — Хотя люди и сами стараются соблюдать дистанцию».

Отдых обойдется дороже

По данным АТОР, в этом году отдых во многих отелях Турции подорожал примерно на десять процентов. Гостиницы прошли сертификацию и получили специальную гарантию по безопасности. Повышение цен связано и с изменением курса валюты.

А еще подорожали бутик-отели там, где обычно отдыхают местные: на озерах, в небольших курортных поселках, добавила Юстасия Булгакова.

Эксперты отмечают и изменение ценника ресторанов и кафе. На побережье — примерно в полтора раза, уточнил Никита Королев. К примеру, чай стоил две-три лиры, а сейчас — пять.