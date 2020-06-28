Участвовать в эротических играх престарелую бабушку заставлял 29-летний наркоман и алкоголик, житель одного из поселков в Новой Москве. Несчастная пенсионерка более полугода терпела сексуальное насилие.

Как стало известно «», рассказать правду соседям женщина решилась под утро 26 июня. Накануне у внука был день рождения, и он пришел домой выпимши. Садист повалил 75-летнюю бабушку на кровать и начал издеваться над ней. Мучения длились до 4 утра. Когда негодяй заснул, пожилая женщина взяла ключи и пошла к соседям. У жильцов пропал сон, когда она начала откровенничать. Они повезли пенсионерку к следователю, где пожилая москвичка излила душу.

В годы молодости дама трудилась товароведом и воспитывала внука одна — его родители умерли. Сначала они жили на юго-западе столицы. Собственно, еще тогда, в свои 19 лет внук начал проявлять нездоровое влечение к бабушке. Пенсионерка опешила, но, в конечном счете, решила, что парень просто напился до чертиков. Тогда дальше слов дело не пошло. Мужчина через некоторое время завел семью, у пары родились двое детей. Он нигде не работал — семья жила на зарплату сожительницы, риэлтора по профессии, и пенсию бабушки (22 тысячи рублей). Они продали московскую квартиру и переехали в трехкомнатное жилище в Новой Москве. Безработный глава семейства, возможно, на фоне употребления дури и алкоголя, начал распускать руки. Когда прошлым летом пьянчуга в угаре взял в руки нож, сожительница забрала детей и переехала к своему отцу. После этого тунеядец заставил бабушку обменять большую квартиру на другую, меньшую по площади. Разницу в деньгах он забрал себе. Кстати, пенсию внук также отнимал у старушки.

Со слов жертвы, первое преступление подонок совершил прошлой осенью. Он явился домой около полуночи, когда пенсионерка смотрела политическое ток-шоу. Пенсионерка испугалась заявить на внука. Насилие повторилось в мае — все по той же схеме. И тогда бабушка стерпела. Ее выдержка кончилась на днях, когда внук надругался в третий раз. Она поняла, что это будет продолжать вечно.

На допросе негодяй пытался разжалобить старушку и даже пустил слезу. Только благодаря соседям пенсионерка проявила стойкость и не забрала заявление. В настоящее время пожилая женщина приходит в чувство дома и ждет пенсии, когда сможет купить еды. Особенно бабушка мечтает о красной рыбе и фруктах.