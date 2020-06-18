Страшная трагедия произошла в среду, 17 июня, на глазах десятков людей на озере Гидра в Раменском городском округе. Здесь утонул оставленный без присмотра четырехлетний мальчик.

Как стало известно «», на дикий пляж ребенка привела бабушка, но его общество предпочла обществу своих подруг, решивших устроить на берегу пикник. Женщины пили пиво, но им не хватило пенного напитка, поэтому 60-летняя женщина решила отлучиться за алкоголем. В это время и произошла трагедия. Ее внук забежал в воду и пропал из поля зрения бабулиных подруг. А буквально через 5 минут его вытащили на пляж двое шестилетних детей. Малыш не подавал признаков жизни. К нему тут же бросились отдыхающие, чтобы сделать искусственное дыхание, а через 20 минут подоспели врачи «скорой». Увы, хотя поначалу ребенок откашливался водой, к жизни он так и не вернулся. К моменту, когда медики констатировали смерть, на пляж приехал отец ребенка. Он плакал и стонал, обвиняя во всех грехах свою нерадивую тещу.

По отзывам соседей, эта женщина уже давно ведет неправильный образ жизни — много пьет и устраивает в доме посиделки с подругами. Когда ее дочь познакомилась с мусульманином из ближнего зарубежья, та приняла его с многочисленными оговорками и жила с ним в состоянии молчаливой вражды.