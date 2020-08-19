Галия Ибрагимова. Противники Лукашенко представили программу реформ. «Реанимационный пакет» предполагает разрыв связей с Россией, вступление в ЕС и НАТО, вытеснение русского языка из образования. Однако, кто автор этих инициатив, не понятно даже многим оппозиционерам. Mpravda.com разбиралось, зачем белорусские протесты пытаются направить в антироссийское русло.

Хаотичные требования

О необходимости объединения оппонентов действующей власти заговорили сразу после выборов. Но сформировать единый оппозиционный штаб оказалось непросто. Нет лидеров, способных сплотить демонстрантов и сформулировать общие требования.

Проблему признавали и экс-кандидаты в президенты. Светлана Тихановская еще в ходе предвыборной кампании повторяла, что готова стать символом, но не руководителем движения. Более того, она выступала против массовых беспорядков. Если западные журналисты сейчас именуют Тихановскую «лидером протестов», белорусы поправляют: «Она — символ».

Когда на крупных промышленных предприятиях Белоруссии начались стачки, рабочие выдвинули разные, порой противоречащие друг другу требования, что лишь усилило разброд и шатания.

«Приватизировать предприятия!» — призывали одни.

«Сохранить рабочие места и не сокращать зарплату!» — кричали другие.

«Государство должно сохранить контроль над производством», — заявляли третьи.

Митингующие на улицах белорусских городов продолжают настаивать на отставке Лукашенко. Но никакой внятной политической программы не предлагают.

Несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало 12 августа объявил о создании «Фронта национального спасения» — организации, которая, как предполагается, объединит всех противников Лукашенко и станет своего рода правительством в изгнании.

«Наша главная задача — провести честные выборы, не признавать Лукашенко легитимным президентом, утвердить Тихановскую в должности президента и провести еще одни выборы», — объяснил Цепкало.

«Фронт» намерен действовать не в Белоруссии, а за рубежом, поскольку Цепкало пришлось покинуть Минск из-за обвинений во взяточничестве на посту главы администрации Парка высоких технологий.

«Вернуться в Белоруссию для меня сейчас не представляется возможным. Но я встречался с руководителями диаспоры в России, Украине, Польше. Они настроены помогать белорусам», — отмечал Цепкало.

Переехав в Литву, Светлана Тихановская предложила сформировать координационный совет для передачи власти. Туда должны войти «трудовые коллективы, партии, профсоюзы и организации гражданского общества».

И вот штаб Тихановской представил предварительный состав этого совета. Тридцать шесть человек — писатели, правозащитники, деятели науки и культуры, представители штабов оппозиционных кандидатов.

Однако ни программы, ни плана действий по-прежнему нет ни у Тихановской, ни у Цепкало. Чтобы избежать путаницы, политики условились: вести переговоры с Лукашенко будет координационный совет. «С целью организации передачи власти», — еще раз подчеркнул Цепкало. Иных требований оппозиция пока не представила.

После того как Лукашенко выразил готовность поделиться властными полномочиями, в стране возникли новые оппозиционные центры. В отличие от Тихановской и Цепкало они сразу взялись за формирование повестки.

Громче всех прозвучал «Реанимационный пакет реформ для Белоруссии». Первым делом там предлагается взять под особый контроль границу с Россией, отключить российское телевидение, выйти из ОДКБ и ввести образование на белорусском языке. Авторы документа всерьез рассматривают идею вступления Белоруссии в НАТО. Более того, они призывают провести «комплексную декоммунизацию» страны и вернуть бело-красно-белый флаг.

Особый пункт — энергетическая безопасность. Новая власть должна ослабить зависимость от российских нефти с газом и перевести Белоруссию на сжиженное топливо, поставляемое из США в Восточную Европу.

Основная угроза национальной безопасности — «агрессивная внешняя политика России и участие Белоруссии в постсоветских интеграционных проектах под эгидой Москвы».

Все это вызвало удивление не только во властных кругах, но и у многих протестующих. Информации о составителях «реанимационного пакета» немного. Известно, что один из авторов — белорусский врач-реаниматолог Андрей Витушко, давний критик Лукашенко.

Витушко числится и в координационном совете Тихановской. Однако каких-либо подтверждений, что «реанимационный пакет» опубликовала именно эта структура, пока нет. Документ появился в интернете, потом его внезапно удалили, и теперь он остался лишь в кэше Google.

«Пакет» очень напоминает Украину 2014-2015 годов. После Майдана там только и говорили, что о жестком кордоне на российско-украинской границе да ускоренном вступлении в ЕС и НАТО, рассуждает в беседе с Mpravda.com Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям.

Тем не менее эксперт отмечает: «Украинские реформы отражали внутриполитический дискурс, белорусский документ не связан с действительностью».

«В Белоруссии нет антироссийских или ярко выраженных националистических настроений. Общество понимает, что без поддержки России не обойтись. Даже если Лукашенко отойдет от власти, новым лидерам придется прежде всего браться за экономику. И пока нельзя утверждать, что западные партнеры окажут оперативную помощь. Значит, экономическая ориентация на Москву сохранится, что бы сейчас ни заявляла оппозиция», — подчеркивает Прейгерман.

Публикацию «реанимационного пакета» политолог связывает с тем, что внутри протестных групп нет понимания, как вести переговоры и что делать после транзита власти. Этим пытаются воспользоваться так называемые профессиональные оппозиционеры, которые и раньше выступали против Лукашенко.

«Сейчас эта старая гвардия выдает все давние идеи за новые и стремится навязать их штабу Тихановской. Поскольку и там нет ясности насчет дальнейших действий, эти документы принимают к рассмотрению. Но, очевидно, не особо вникают в суть», — заключает Прейгерман.

Белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец считает, что «пакет» — это калька с программ, написанных еще в девяностые годы.

«Документ готовили оппозиционеры, которые за последнюю четверть века никак себя не проявили. Во время выборов они находились в тени, а теперь пытаются снова заявить о себе», — объясняет он Mpravda.com.

Эксперт сомневается, что эти люди смогут возглавить страну. «Тихановская править из Вильнюса не сможет. Потому я бы не стал всерьез воспринимать эти «пакеты», — отметил Болкунец.

Опрошенные Mpravda.com специалисты сошлись во мнении, что, независимо от того, кто придет на смену Лукашенко, без поддержки России Белоруссия превратится в несостоятельное государство. И никакие «пакеты» уже ее не реанимируют.