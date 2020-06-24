Уильям Уэсли занял пост исполнительного вице-президента — старшего советника «Нью-Йорк Никс», сообщается на сайте клуба НБА.

Уэсли до назначения в «Никс» работал консультантом в спортивном агентстве CAA, клиентами которого являются многие известные баскетболисты, в том числе Крис Пол, Зайон Уильямсон, Пол Джордж и другие.

Уэсли много лет работал в CAA вместе с нынешним президентом «Нью-Йорка» Леоном Роузом.

Также «Никс» объявили, что скаутами клуба стали Алекс Клайн и Ти Джей Занин, который ранее работали в «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс» соответственно.