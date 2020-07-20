Осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана, в теории, могут обменять на кого-то из россиян в августе-сентябре, но никаких точных данных нет, заявил Mpravda.com в понедельник адвокат Владимир Жеребенков.

«Как идут переговоры, мы не знаем — ими занимаются не адвокаты, а политики или спецслужбы. Обычно такая процедура занимает два-три месяца, в принципе, август-сентябрь попадает в эти параметры», — заявил адвокат.

Он пояснил, что пока его подзащитный находится в московском СИЗО «Лефортово», в колонию его не этапируют, несмотря на то, что приговор уже 2,5 недели как вступил в силу.

Между тем в МИД РФ информацию о переговорах по обмену Уилана категорически опровергают. Владимир Жеребенков в свою очередь утверждал, что переговоры идут, но защита в них никак не участвует. В списке возможных кандидатур для обмена, по его словам, фигурируют Виктор Бут и Константин Ярошенко.

Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.