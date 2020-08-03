Мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в Киеве, называл себя «святым духом», сообщила в понедельник начальник полиции диалога украинской столицы Виктория Азарова.

Ранее в понедельник заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева. Позднее спецназ Службы безопасности Украины в прямом эфире скрутил злоумышленника.

«Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух», — сказала Азарова журналистам.

Она также сообщила, что в захвате мужчины, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, участвовали журналисты двух телеканалов по добровольному согласию.

На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.