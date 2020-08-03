Мужчине, который угрожал устроить взрыв в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве, могут предъявить обвинение в захвате заложников, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщил заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее в понедельник заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева. Он также захватил заложника. Позднее спецназ Службы безопасности Украины в прямом эфире скрутил злоумышленника.

«Очевидно, что суд закроет его на 2 месяца под стражей без каких-либо альтернативных вариантов содержания. Дальше ему будет предъявлено обвинение по попытке теракта, по попытке его имитации. Также, если будет установлено, что сотрудница банка находилась вместе с ним в здании не добровольно, то тогда ему могут вменить еще и захват заложников. Всего ему грозит до 12 лет лишения свободы», — заявил Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан.

В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.