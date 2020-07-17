Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила внести в Уголовный кодекс России поправки, которые сделают преступления против людей старше 75 лет отягчающим обстоятельством. Об этом пишут «Известия».

Законопроект, предлагающий дополнить пункт «з» статьи 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание), уже внесен в Госдуму.

Бессараб отметила, что и Всемирная организация здравоохранения, и российский Минздрав считают нижней границей старческого возраста 75 лет.

«У людей этой группы в большинстве случаев теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья», — заявила она.

По мнению депутата, из-за этого люди старшего возраста более уязвимы для преступников.

Бессараб сослалась на данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2018 году было совершено 164,4 тысячи преступлений против пожилых россиян (60–74 лет) и людей старческого возраста. В 2019-м таких преступлений зарегистрировали 177,5 тысячи.

Инициативу одобрил адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. Он отметил, что люди старше 75 лет так же беспомощны, как и несовершеннолетние. Сенатор Алексей Александров усомнился, что в УК нужно вносить именно возраст от 75 лет.

«Что, если человеку 74 года, например? Кроме того, нужно будет доказать факт, что преступник знал о старческом возрасте жертвы», — отметил он.

Глава гериатрического центра Senior Group Алексей Сиднев заявил, что важен не сам возраст, а состояние человека и его способность дать отпор преступникам.

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе стало известно об убийстве ветерана Ивана Несмеянова в Башкирии. Мужчине было сто лет.

Тело Несмеянова обнаружили соседи. Преступники связали его руки и ноги, ударили по голове и обокрали.